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Агент Ленини: мы работаем над уходом Кевина из «Краснодара»

Агент Ленини: мы работаем над уходом Кевина из «Краснодара»
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Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем футболиста сборной Кабо-Верде в российском клубе.

«Мы работаем над уходом Кевина из «Краснодара». Другой российский клуб? Не думаю, что «Краснодар» даст это сделать. Они, скорее всего, не согласятся», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини попал в сферу интересов клуба из ОАЭ.

В нынешнем сезоне Ленини принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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Источник: «Краснодар» отказался продавать Кордобу в «Зенит»
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