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Тренер «Зенита» Анюков высказался о самых памятных моментах прошедшего сезона

Тренер «Зенита» Анюков высказался о самых памятных моментах прошедшего сезона
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Тренер «Зенита» Александр Анюков ответил на вопрос о самом памятном моменте команды в минувшем сезоне.

«Самое памятное — концовка сезона, и «Ростов», и Суперфинал Кубка, эмоции сумасшедшие. Я думаю, что все, кто освещает футбол, остались довольны тем, что была такая концовка. Мы, в принципе, сами в этом виноваты, но слава богу, что для нас всё закончилось хорошо. За счёт чего «Зенит» смог обогнать конкурентов в конце сезона РПЛ? На самом деле много всего, это нужно разбирать. Главное, что всё хорошо закончилось, что выиграли», – приводит слова Анюкова ТАСС.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

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