Экс-вратарь «Зенита» Обухов: при ударах Халка руки не убирал

Бывший голкипер «Зенита» Игорь Обухов, ныне выступающий за «Химки», поделился воспоминаниями от тренировок в стане сине-бело-голубых.

— Ты же понимаешь, что в главной команде уровень намного выше и серьёзнее. В тренировочном процессе с такими звёздами ты в два раза быстрее растёшь и набираешься опыта, потому что скорости и подход другие. Я рад, что мне посчастливилось поработать вместе с такими великими футболистами, как Халк, Витсель, Доменико Кришито, Кержаков и Аршавин. Мне повезло застать звёздный состав «Зенита».

— От ударов Халка ладони горели?

— Наверное, это самые сильные удары в карьере. Статистики не видел, но удар Халка считался одним из самых мощных в Европе. Но я рук не убирал (улыбается), — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.