Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Зенита» Обухов: при ударах Халка руки не убирал

Экс-вратарь «Зенита» Обухов: при ударах Халка руки не убирал
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Зенита» Игорь Обухов, ныне выступающий за «Химки», поделился воспоминаниями от тренировок в стане сине-бело-голубых.

— Ты же понимаешь, что в главной команде уровень намного выше и серьёзнее. В тренировочном процессе с такими звёздами ты в два раза быстрее растёшь и набираешься опыта, потому что скорости и подход другие. Я рад, что мне посчастливилось поработать вместе с такими великими футболистами, как Халк, Витсель, Доменико Кришито, Кержаков и Аршавин. Мне повезло застать звёздный состав «Зенита».

— От ударов Халка ладони горели?
— Наверное, это самые сильные удары в карьере. Статистики не видел, но удар Халка считался одним из самых мощных в Европе. Но я рук не убирал (улыбается), — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Материалы по теме
Вратарь Обухов объяснил, почему в «Зените» играет мало своих воспитанников
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android