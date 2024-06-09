Экс-тренер «Челси» Поттер может возглавить «Лестер» — The Telegraph

«Лестер» установил контакт с английским специалистом Грэмом Поттером, ранее возглавлявшим «Брайтон» и «Челси». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «лисы» высоко оценивают тренерские навыки Поттера, однако понимают, что он может отказаться от их предложения ввиду проблем клуба с финансовыми правилами АПЛ и потенциальной продажей ключевых футболистов.

Напомним, 49-летний специалист занимал должность главного тренера «Челси» с сентября 2022 года по апрель 2023 года. За этот период под руководством Поттера «Челси» принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых лондонский клуб 12 раз одержал победу, восемь раз сыграл вничью и 11 раз потерпел поражение.

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