Бубнов: Беларусь — безликая команда, если хотят футбол поднимать, то работы непочатый край

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о сборной Беларуси, которая проиграла российской национальной команде в товарищеском матче.

«Было интересно посмотреть, что из себя представляет эта команда. Многие футболисты выступают у нас. Испанский тренер у них, который с молодёжью «Барселоны» работал. Да, не все сильнейшие приехали, но и у нас состав не был оптимальным. Вообще белорусы обычно хорошо готовы функционально, крепкие, рослые. Именно поэтому я ожидал, что навяжут силовую борьбу. Но этого не произошло, слабо выглядели.

Можно сказать, что соответствуют белорусы 96-му месту в рейтинге ФИФА. Безликая команда, меня разочаровали. Что там говорить, Мальту обыграть не могут. Если хотят футбол поднимать, то работы непочатый край», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. На восьмой минуте матча полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.