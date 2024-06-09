Полиция проинформировала игроков сборной Англии о риске ограбления их домов в период Евро

Полиция и сотрудники службы безопасности провели брифинг с футболистами английской национальной команды, в ходе которого они сообщили игрокам, что их дома могут подвергнуться ограблениям в тот период, пока они будут выступать на Евро-2024. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов объяснили футболистам механизм действий, который им нужно совершить для того, чтобы обезопасить свои дома, пока они будут находиться в Германии.

Подчёркивается, что после нескольких инцидентов ограбления домов футболистов, выступающих в Англии, некоторые игроки усилили систему охраны в своих домах. Ранее ограблению подверглись, например, дома вингера «Манчестер Сити» Джека Грилиша, нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.

На чемпионате Европы — 2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.

Евро-2024: итоговый список команд: