Игрок «Зенита» Коваленко опубликовал фотографию с «Золотым мячом»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко опубликовал фотографию с копией «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира.

«Вручение «Золотого мяча» можете не смотреть», — подписал публикацию Коваленко.

Напомним, в завершившемся сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года.

«Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0 (5:4 пен.).