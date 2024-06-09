Андрей Чернышов: сборной России надо продолжать работать с Карпиным

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что Валерий Карпин должен продолжить возглавлять сборную России.

«Надо продолжать работать с Карпиным. Он долго работает с командой и провёл много матчей. В последнее время были не те соперники, которых мы бы хотели видеть. Но надо отметить, если есть предложение Карпину от РФС, значит, его работой довольны. Они видят перспективу дальнейшего сотрудничества. Если Карпин рассматривает это предложение, то его всё устраивает.

Сейчас мы отстранены от международных соревнований. Но работа идёт, было просмотрено много футболистов, чтобы определить костяк команды, когда нас вернут. Правильно, что мы проводим товарищеские игры, чтобы все видели, что сборная есть и она готова», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, действующее трудовое соглашение Карпина с РФС истекает этим летом.