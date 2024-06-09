Дзюба и Слуцкий были замечены в парке аттракционов в Китае

Российский футболист Артём Дзюба, чей контракт с «Локомотивом» заканчивается 30 июня 2024 года, был замечен вместе с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким в парке аттракционов в Китае.

Фото: Соцсети Николая Семакова

Вчера, 8 июня, Дзюба в своей социальной сети выложил фотографию из Шанхая.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов