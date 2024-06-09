Камавинга — о переходе Мбаппе в «Реал»: это логическое продолжение карьеры Килиана

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга прокомментировал переход нападающего Килиана Мбаппе в стан «сливочных» из «Пари Сен-Жермен».

«Это логическое продолжение карьеры Килиана. Мадридский «Реал» — клуб, который был ему нужен после «ПСЖ». Это клуб, который поможет Килиану достичь командных и индивидуальных целей», — приводит слова Камавинга Telefoot в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Мбаппе до перехода в «Реал» был «Пари Сен-Жермен».