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Фото: Усман Дембеле спокойно ест пиццу во время послематчевой речи Дешама в раздевалке

Фото: Усман Дембеле спокойно ест пиццу во время послематчевой речи Дешама в раздевалке
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Крайний нападающий сборной Франции Усман Дембеле ел пиццу в раздевалке во время речи главного тренера национальной команды Дидье Дешама после товарищеского матча с Люксембургом (3:0).

Фото: Кадр из трансляции FFF TV

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Люксембург
1:0 Коло Муани – 43'     2:0 Клосс – 70'     3:0 Мбаппе – 85'    

Напомним, Дембеле не появился на поле в матче со сборной Люксембурга.

На 43-й минуте счёт в матче открыл французский нападающий Рандаль Коло Муани. Ему ассистировал партнёр по сборной и нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. На 70-й минуте защитник Жонатан Клосс удвоил преимущество сборной Франции. Голевую передачу в этой атаке также отдал Мбаппе.

На 83-й минуте уже сам Мбаппе довёл счёт до разгромного, забив с передачи Баркола.

Cборная Франции примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии.

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