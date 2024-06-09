Анюков высказался о работе с главным тренером «Зенита» Семаком

Тренер «Зенита» Александр Анюков поделился мнением о работе с Сергеем Семаком, который возглавляет сине-бело-голубых.

«Работа с Сергеем Семаком? Хорошо. Спасибо, что взял меня в тренерский штаб, смотрю, учусь, продолжаю учиться на лицензию. Поэтому ему спасибо», — приводит слова Анюкова ТАСС.

Семаку 48 лет, он возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством команда шесть раз подряд стала чемпионом России, четырежды побеждала в Суперкубке страны и два раза выиграла Кубок России.

Напомним, «Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.