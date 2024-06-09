Руни: Беллингем великолепен, но сборная Англии должна строить игру вокруг Фодена

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт должен строить игру команды вокруг футболиста «Манчестер Сити» Филипа Фодена.

«Джуд Беллингем великолепен, но когда у вас в центре есть такой игрок, как Фил Фоден, вы должны строить игру сборной Англии вокруг него», — приводит слова Руни Sportskeeda со ссылкой на эфир Channel 4.

Напомним, по итогам минувшего сезона Фоден был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги. Он принял участие в 35 матчах АПЛ, в которых отметился 19 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.