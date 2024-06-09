Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нико Уильямс ответил на вопрос о своём будущем

Нико Уильямс ответил на вопрос о своём будущем
Комментарии

Вингер «Атлетика» Бильбао и сборной Нико Уильямс высказался о своём будущем.

«Я знаю, что моё имя становится громким, но я сосредоточен на Евро-2024. Я ценю любовь и возможность стать кумиром для большего количества детей», – приводит слова Нико AS.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Барселона» хочет подписать Нико Уильямса. По информации Sport.es, 21-летний футболист является приоритетной трансферной целью каталонского клуба. Спортивный директор «Барселоны» Деку уже связался с агентом игрока и сказал, что «сделает всё возможное», чтобы осуществить сделку.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В минувшем сезоне Уильямс сыграл 37 матчей, забил восемь мячей и отдал 17 голевых передач.

Материалы по теме
Луис Диас стал более приоритетным трансфером для «Барселоны», чем Нико Уильямс — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android