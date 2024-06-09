«Барселона» может помешать «Реалу» приобрести Вирца в 2025 году — Mundo Deportivo

«Барселона» может помешать мадридскому «Реалу» осуществить трансфер атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца в 2025 году, о переходе которого, по информации СМИ, они уже договорились. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые на протяжении нескольких сезонов наблюдают за прогрессом немецкого футболиста. Спортивный директор «Барселоны» Деку находится в хороших отношениях со спортивным директором «Байера» Саймоном Рольфесом. При этом сам каталонский клуб также крайне заинтересован в покупке 21-летнего игрока. Подчёркивается, что, используя свои связи с леверкузенским клубом, «Барселона» может сорвать переход Вирца в «Реал».

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Однако «фармацевты» установили цену на Вирца в размере € 150 млн, что является препятствием для сине-гранатовых, находящихся в тяжёлом финансовом положении.

Ранее Вирц заявлял, что в детстве мечтал играть за «Барселону».

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