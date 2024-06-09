Бубнов — об игре с Беларусью: редкий матч, когда наши обыграли соперника именно на классе

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями об игре российской национальной команды в прошедшем товарищеском матче с Беларусью.

«Редкий матч, когда наши обыграли соперника легко именно на классе. Ведь не включали высокие скорости, не прессинговали на половине поля соперника, как могут. Играли спокойно, легко брали мяч под контроль, четыре забили, при желании могли ещё забить. Особенно если бы скорости включили. Выглядели на фоне белорусов солидно, можно сказать.

По персоналиям кого можно отметить: Тюкавин забил, Чалов вышел и забил, у Облякова гол и передача. Обороне соперник сложности особо не создавал. У белорусов вратарь ошибки допускал, видно, что невысокого класса. Защита слабо играла, полузащита и атака ничем себя не проявили. В атаке нулевые, сзади беда. Была возможность забить, когда Максименко ошибся, но он сам же исправил. Ещё в одном случае Сафонов выручил», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. На восьмой минуте матча полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.