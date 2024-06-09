Терёхин: Баринов уже перезрел для Европы, но надо ехать пробовать себя в любом чемпионате

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Олег Терёхин отреагировал на информацию о том, что полузащитником железнодорожников Дмитрием Бариновым интересуются клубы из Турции, Франции и Испании.

«Баринов готов к переезду в Европу. Я бы даже сказал, что он перезрел. Если есть возможность, то надо уезжать. Если он действительно уйдёт, то у «Локомотива» уже должны быть на примете футболисты, которые его заменят. Если Дима хочет поиграть за границей, надо ехать и пробовать себя в любом европейском чемпионате. Может, в России ему уже неинтересно», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.