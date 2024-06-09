Канунников: у Сафонова есть те качества, которые способны усилить игру «ПСЖ»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» и российской национальной команды Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Это очень крутая новость. Я очень рад, что ещё один наш игрок поедет играть за рубеж, причём в супертоповый клуб. Думаю, если в такой большой клуб берут человека, они отслеживали его не один сезон. Значит, есть те качества, которые способны усилить игру парижан. Очень рад за Матвея. Желаю ему удачи», — приводит слова Канунникова «Матч ТВ».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.