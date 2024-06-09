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Нойер высказался о своей результативной ошибке в матче Германия — Греция

Нойер высказался о своей результативной ошибке в матче Германия — Греция
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал ошибку, допущенную им в товарищеском матче с Грецией (2:1), после которой соперник открыл счёт в игре.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 21:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Греция
0:1 Масурас – 33'     1:1 Хаверц – 56'     2:1 Грос – 89'    

«В таких ситуациях всегда виноват не только один человек, но сейчас я обращаю внимание исключительно на себя. Мне следовало действовать лучше, отбивая мяч», — приводит слова Нойера RTL.

На 33-й минуте матча Нойер неудачно отбил мяч и позволил игроку соперника Гиоргосу Масурасу забить гол.

Напомним, Нойер дебютировал в сборной Германии в 2009 году. За этот период он принял участие в 119 матчах во всех турнирах, в 49 из которых отыграл «на ноль». 38-летний вратарь будет выступать в составе немецкой национальной команды на домашнем чемпионате Европы, который стартует 14 июня.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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