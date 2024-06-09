«Милан» продвинулся в переговорах по трансферу Зиркзее — Sky Sport Italia

Итальянский «Милан» добился большого прогресса в переговорах по переходу форварда «Болоньи» Джошуа Зиркзее, сообщает Footbal Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, руководство «россонери» уже провело встречу с представителем нападающего, на которой договорились о снижении суммы комиссионных для агента футболиста. Сообщается, что переговоры прошли в положительном ключе, что приблизило стороны к соглашению как никогда.

Ранее сообщалось, что красно-чёрные оповестили болонцев, что собираются активировать клаусулу в € 40 млн в контракте нидерландского игрока. Сам Зиркзее заинтересован в проекте «Милана» и хочет остаться в Италии.

В минувшем сезоне 23-летний Джошуа Зиркзее провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счёт семь результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.