Президент ФНЛ Измайлов: в новом сезоне Первая лига будет мощной

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал о высоких ожиданиях от Мелбет Первой лиги в предстоящем сезоне.

«В новом сезоне Первая лига будет мощной — состав пополнили игравшие в РПЛ «Урал», «Сочи» и «Балтика». Все они будут бороться за возвращение наверх, как и «Родина». «Алания», думаю, закончит строить и запустит свой стадион. В Первой лиге будет горячо. Новый сезон будет ещё ярче. Мы делаем лучшую лигу мира всё лучше и лучше с каждым годом», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

Новый сезон Первой лиги стартует в июле.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-Лиге. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году. Третье место по итогам чемпионата занял тольяттинский «Акрон» (59 очков), четвёртым стал тульский «Арсенал» (55). «Акрон» благодаря стыковым матчам также пробился в РПЛ.