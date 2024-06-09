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Игрок сборной Чехии Садилек пропустит Евро-2024 из‑за падения с велосипеда

Игрок сборной Чехии Садилек пропустит Евро-2024 из‑за падения с велосипеда
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25-летний полузащитник сборной Чехии и «Твенте» Михал Садилек не сможет принять участия на Евро-2024, поскольку получил травму ноги после падения с велосипеда.

«Для нас это большая потеря, поскольку Михал один из самых опытных игроков. Желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова главного тренера национальной команды Ивана Гашека сайт Футбольной ассоциации Чехии.

Напомним, на чемпионате Европы сборная Чехии сыграет в одной группе с Грузией, Турцией и Португалией. Первый матч чешской национальной команды состоится 18 июня, когда она сыграет с Португалией. 22 июня сборная Чехии сыграет с Грузией, а 26 июня — с Турцией.

Напомним, в минувшем сезоне Садилек принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Евро-2024: итоговый список команд:

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