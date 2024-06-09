Кирьяков: любой трансфер российского игрока в Европу — большой плюс для нашего футбола

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков отреагировал на информацию о том, что полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым интересуются клубы из Турции, Франции и Испании.

«Если будет предложение, Баринову надо ехать. Сейчас мы находимся в изоляции. Любой трансфер нашего игрока в такой ситуации — большой плюс для нашего футбола. Это касается не только Баринова, но и остальных, у кого будут предложения из Европы. Тем более если это топ-пять чемпионатов Европы. Чтобы дальше развиваться, молодым надо цепляться за любой шанс. В 22 года я уехал в Бундеслигу и ни о чём не жалею», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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