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Газинский рассказал, планирует ли он завершить карьеру после ухода из «Урала»

Газинский рассказал, планирует ли он завершить карьеру после ухода из «Урала»
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Российский полузащитник Юрий Газинский заявил, что не планирует завершать карьеру на фоне решения «Урала» не продлевать с ним контракт.

«Пока не знаю, что будет дальше. Никакой конкретики сейчас нет. Будут предложения — будем разговаривать. Сейчас хочу просто отдохнуть. Не планирую ли завершать карьеру? Пока не думал», — приводит слова Газинского «Матч ТВ».

В пятницу «Урал» объявил, что не станет продлевать соглашение с 34‑летним Газинским, который выступал за команду с августа 2022 года.

Напомним, Газинский в минувшем сезоне получил травму плеча и поэтому сыграл за «шмелей» всего восемь матчей, в которых голевыми действиями не отметился. Ранее в своей профессиональной карьере российский полузащитник выступал за «Краснодар», московское «Торпедо» и «Луч-Энергию».

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