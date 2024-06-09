Президент Ла Лиги: Мбаппе в «Реале»? Посмотрите, как всё получилось с трансфером Азара

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос, как он оценивает то обстоятельство, что нападающий Килиан Мбаппе стал игроком мадридского «Реала».

«К счастью, футбол это не математика, а командный вид спорта, так что посмотрим. Всё зависит от многих факторов. [Восторженно] говорили о приходе Азара или Бэйла, и посмотрите, что получилось. Можно взять пример самого «ПСЖ», когда в нём играли Месси, Неймар и Мбаппе. За пределами Франции они ничего не выиграли», — приводит слова Тебаса Sport.es.

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Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»: