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Нигматуллин оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Нигматуллин оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я много читал, что масса людей скептически отнеслась к этому трансферу – мол, зачем ехать в Париж, когда там есть Джанлуиджи Доннарумма? Скажу так, что Доннарумма в «Милане» и «ПСЖ» – это два абсолютно разных вратаря. Мне нравился Доннарумма в молодости, когда ему не было 20 лет. Сейчас мне его игра не нравится, поэтому, если будет работать спортивный принцип, то у Сафонова появятся шансы», – приводит слова Нигматуллина «Татар-информ».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

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