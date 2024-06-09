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Сергей Кирьяков: для сборной России надо находить соперников сильнее

Сергей Кирьяков: для сборной России надо находить соперников сильнее
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Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался об уровне соперников сборной России. Напомним, 7 июня российская национальная команда обыграла Беларусь со счётом 4:0.

«Нашей сборной легко далась игра с белорусами. Но у футболистов предотпускное состояние было, поэтому какие выводы можно делать? Завершили сезон победой. Можно только говорить о не очень высоком уровне сборной Беларуси.

Но радует наша сборная, работа ведётся. Матчи идут в копилку каждому игроку, которые выходят на поле. Круг кандидатов сейчас сузился. Если раньше было много новичков, то сейчас сборная принимает определённые очертания. Видно, что хочет команда. Ребята знают, что надо делать. Понятно, что в сегодняшней ситуации у нас небольшой выбор команд, с кем можем играть. Но даже в этой ситуации надо находить более сильных соперников», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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