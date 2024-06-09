Жюль Кунде: я один из ключевых игроков «Барселоны» и лидеров в раздевалке

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал о своём влиянии на каталонскую команду.

«Я один из ключевых игроков «Барселоны», один из лидеров раздевалки прежде всего, потому что я надёжный игрок. Пожалуй, это одна из вещей, которыми я больше всего горжусь. В минувшем сезоне, если не считать случая, когда Гави повредил мне колено, случайно столкнувшись со мной, у меня не было ни одного повреждения, на которое можно было бы пожаловаться. Я очень горжусь этим, потому что это результат большой работы», — приводит слова Кунде AS со ссылкой на Le Parisien.

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В минувшем сезоне Кунде принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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