Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдир «Алавеса»: мы изучали возможность трансфера Баринова, но он нам не по карману

Спортдир «Алавеса»: мы изучали возможность трансфера Баринова, но он нам не по карману
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор испанского «Алавеса» Серхио Фернандес рассказал, что клуб интересовался полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Бариновым. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Бариновым интересуются клубы из Турции, Франции и Испании.

«Мы действительно интересовались Бариновым и изучали возможность трансфера. Но на сегодняшний день сделать это невозможно. Нам нравится этот игрок, но он нам не по карману», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Клубы Турции, Франции и Испании интересуются Бариновым. «Локо» готов рассмотреть продажу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android