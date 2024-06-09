Спортдир «Алавеса»: мы изучали возможность трансфера Баринова, но он нам не по карману

Спортивный директор испанского «Алавеса» Серхио Фернандес рассказал, что клуб интересовался полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Бариновым. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Бариновым интересуются клубы из Турции, Франции и Испании.
«Мы действительно интересовались Бариновым и изучали возможность трансфера. Но на сегодняшний день сделать это невозможно. Нам нравится этот игрок, но он нам не по карману», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».
В минувшем сезоне полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.