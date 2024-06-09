Сакки: если игроки будут слушать Спаллетти, то Италия может удивить нас на Евро-2024

Известный специалист Арриго Сакки в преддверии Евро-2024 выразил поддержку главному тренеру сборной Италии Лучано Спаллетти.

«Что приносит мне больше всего душевного спокойствия, так это присутствие Спаллетти. Я считаю, что он отличный тренер, способный привнести в свои команды хороший план на игру и стиль, и он показал это с «Наполи». Я также верю, что если игроки будут слушать его на Евро, то Италия может нас удивить.

Работа тренера сложна. У него не так много времени на подготовку к такому сложному турниру, как Евро-2024, но я убеждён, что Спаллетти — правильный человек на нужном месте», — приводит слова Сакки Football Italia.

Напомним, сборная Италии примет участие в Евро-2024, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 итальянцы сыграют в группе В с Испанией, Хорватией и Албанией.