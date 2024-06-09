Нигматуллин: Дюпин — это большая потеря. Жаль, я не могу помочь «Рубину», занят

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался возможном уходе вратаря Юрия Дюпина из «Рубина».

«Это большая потеря. Он один из лучших вратарей в РПЛ. Всё-таки вратарь – это половина команды. Я, к сожалению, не смогу помочь – занят. А так придётся искать кого-то квалифицированного», – приводит слова Нигматуллина «Татар-информ».

Ранее генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что, скорее всего, Дюпин уйдёт из команды.

Контракт 36-летнего голкипера с «Рубином» истекает этим летом. Он выступает за «Рубин» с июля 2019 года. За это время футболист принял участие в 148 матчах, в которых пропустил 173 мяча. В 52 матчах Дюпин сохранил свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.