Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: Дюпин — это большая потеря. Жаль, я не могу помочь «Рубину», занят

Нигматуллин: Дюпин — это большая потеря. Жаль, я не могу помочь «Рубину», занят
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался возможном уходе вратаря Юрия Дюпина из «Рубина».

«Это большая потеря. Он один из лучших вратарей в РПЛ. Всё-таки вратарь – это половина команды. Я, к сожалению, не смогу помочь – занят. А так придётся искать кого-то квалифицированного», – приводит слова Нигматуллина «Татар-информ».

Ранее генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что, скорее всего, Дюпин уйдёт из команды.

Контракт 36-летнего голкипера с «Рубином» истекает этим летом. Он выступает за «Рубин» с июля 2019 года. За это время футболист принял участие в 148 матчах, в которых пропустил 173 мяча. В 52 матчах Дюпин сохранил свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.

Материалы по теме
В «Рубине» подтвердили возможный уход вратаря Юрия Дюпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android