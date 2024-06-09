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Раньери: я бы с радостью обменял титул АПЛ «Лестера» на скудетто с «Ромой»

Раньери: я бы с радостью обменял титул АПЛ «Лестера» на скудетто с «Ромой»
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Бывший главный тренер «Лестера» и «Ромы» Клаудио Раньери заявил, что обменял бы титул чемпиона Англии на победу в чемпионате Италии с римским клубом. Напомним, в сезоне-2015/2016 «Лестер» под руководством итальянского специалиста сенсационно выиграл АПЛ.

«Когда я пришёл в «Лестер», команда только-только обеспечила себе место в Премьер-лиге. Всё, что я сделал, — это изменил систему на 4-4-2, поменял защитников и поставил Н'Голо Канте. Он был неиссякаемым двигателем команды, потому что он прессинговал, боролся, шёл вперёд, защищался. В какой-то момент я подумал, что он может и отдать передачу, и оказаться её адресатом.

Сожалею ли я о чём-то? О том, что не выиграл скудетто с моей «Ромой». Я могу сказать это сегодня: я бы с радостью обменял титул «Лестера» на скудетто с «Ромой», — приводит слова Раньери Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

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