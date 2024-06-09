Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жюль Кунде рассказал, как нужно сдерживать Мбаппе на футбольном поле

Жюль Кунде рассказал, как нужно сдерживать Мбаппе на футбольном поле
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился мнением о партнёре по сборной Франции и новоиспечённом нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Я играю в футбол и готовлюсь к большим матчам для того, чтобы встречаться лицом к лицу с лучшими. И в этом смысле Килиан — лучший из лучших. Это приятно.

Но такого игрока, как Килиан Мбаппе, нельзя остановить в одиночку, требуются коллективные усилия. Поскольку тогда я находился в своей зоне, я внёс большой вклад в успех команды (речь об 1/4 финала Лиги чемпионов, где «Барселона» играла с «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата»). Подобные [успешные] действия против игроков побуждают вас продолжать стремиться к большему и убеждают вас, что, если вы будете усердно работать, рано или поздно у вас всё получится», — приводит слова Кунде AS со ссылкой на Le Parisien.

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо:

Материалы по теме
Жюль Кунде: я один из ключевых игроков «Барселоны» и лидеров в раздевалке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android