Жюль Кунде рассказал, как нужно сдерживать Мбаппе на футбольном поле

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился мнением о партнёре по сборной Франции и новоиспечённом нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

«Я играю в футбол и готовлюсь к большим матчам для того, чтобы встречаться лицом к лицу с лучшими. И в этом смысле Килиан — лучший из лучших. Это приятно.

Но такого игрока, как Килиан Мбаппе, нельзя остановить в одиночку, требуются коллективные усилия. Поскольку тогда я находился в своей зоне, я внёс большой вклад в успех команды (речь об 1/4 финала Лиги чемпионов, где «Барселона» играла с «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата»). Подобные [успешные] действия против игроков побуждают вас продолжать стремиться к большему и убеждают вас, что, если вы будете усердно работать, рано или поздно у вас всё получится», — приводит слова Кунде AS со ссылкой на Le Parisien.

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо: