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Канунников — о «Зените»: ежегодно выигрывать титулы становится всё тяжелее

Канунников — о «Зените»: ежегодно выигрывать титулы становится всё тяжелее
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников высказался о победе сине-бело-голубых в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Интрига в РПЛ? Наконец‑то (она была), супер, я обрадовался. Понятно, что многие, наверное, ждали смены чемпиона, но заслужил тот, кто победил. «Зенит» всё равно на протяжении всего чемпионата шёл впереди, в конце немного сбавил обороты и приблизил соперника. Без везения не бывает побед. Это колоссальный труд. Ежегодно доказывать и выигрывать титулы вновь и вновь становится всё тяжелее», — приводит слова Канунникова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.

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