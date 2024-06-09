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Обухов: если у Головина будут варианты с «Реалом» или «Барселоной», стоит их рассмотреть

Обухов: если у Головина будут варианты с «Реалом» или «Барселоной», стоит их рассмотреть
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Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов, ранее выступавший за молодёжную сборную России, считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину стоит попробовать свои силы в более статусном клубе, если будет такая возможность.

— Я знал, что он хороший, квалифицированный футболист. Головин уже добился многого и добьётся ещё. Горжусь тем, что играл вместе с ним. Саня — хороший парень. Рад, что у него удачно прошёл сезон в «Монако», болельщики признали лучшим игроком сезона. Он молодец и ещё многого может добиться, как в «Монако», так и в Европе.

— Стоит ли Головину рассмотреть переход в другой европейский клуб?
— Если у него будут более достойные и хорошие варианты с сильными клубами, наверное, их стоит рассмотреть. Я имею в виду большие команды — калибра «Реала», «Барселоны» и остальных, которые ставят перед собой только наивысшие цели, — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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