Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что он останется в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что он продолжит работать в клубе, несмотря на вылет из РПЛ. Ранее 66.RU сообщил, что Иванов продлит соглашение с екатеринбургской командой на следующей неделе.

«Всё так, как и написано. Только переговоров ни с кем я не веду. Добавить мне нечего. «Урал» готовится к новому сезону, а я буду формировать состав команды и дальше», — приводит слова Иванова Sport24.

«Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 30 матчей. По итогам двух переходных матчей за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне «шмели» проиграли «Акрону» со счётом 2:3 по сумме двух встреч и вылетели в Первую лигу.

«Урал» неизменно выступал в РПЛ с 2013 года.