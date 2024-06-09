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Тухель провёл встречу с владельцем «Юнайтед» и объяснил, как намерен решать проблемы клуба

Тухель провёл встречу с владельцем «Юнайтед» и объяснил, как намерен решать проблемы клуба
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В минувший вторник немецкий специалист Томас Тухель провёл встречу с новым совладельцем «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Тухель, рассматривающийся в качестве замены нынешнему тренеру «красных дьяволов» Эрику тен Хагу, рассказал Рэтклиффу, как он мог бы решить спортивные проблемы «Манчестер Юнайтед», если бы возглавил манкунианцев.

В частности, речь шла о ситуации с вингером Джейдоном Санчо, у которого в начале минувшего сезона произошёл конфликт с тен Хагом, и об атакующем хавбеке Мэйсоне Маунте, пропустившим много матчей из-за травм. Отмечается, что Тухель приводил в пример защитника Антонио Рюдигер, которого он смог вывести на новый уровень во время их совместной работы в «Челси».

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