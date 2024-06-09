Игорь Обухов: в «Зените» вообще никаких премий не застал

Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов, ранее выступавший за «Зенит» и его вторую команду, рассказал, что в момент его пребывания в санкт-петербургском клубе не было премий.

«Я был молодой и вообще никаких премий не застал. Но я не жалею об этом. Может, это и правильно, чтобы не баловать молодых футболистов. Ты думаешь только о том, чтобы играть, получать практику, расти и двигаться вперёд. О премиальных вообще не задумываешься», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал победителем чемпионата России по футболу. За 30 туров «Зенит» сумел записать на свой счёт 57 очков. Этот чемпионский титул стал шестым подряд для сине-бело-голубых. Также клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв в финальном матче «Балтику» со счётом 2:1.