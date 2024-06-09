Дортмундская «Боруссия» может расстаться с двумя нападающими этим летом

Нападающие дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер и Юссуфа Мукоко летом могут покинуть клуб. Об этом сообщает Get German Football News.

По информации источника, «Боруссия» дала понять игрокам, что они могут уйти летом, если клуб получит подходящие предложения. При этом отмечается, что Мукоко не хочет прямого перехода в другой клуб, а желает уйти в аренду, где он сможет набраться опыта, и вернуться в Дортмунд.

Аллер в текущем сезоне сыграл 19 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Мукоко в текущем сезоне сыграл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.