«Бавария» близка к соглашению с «Фулхэмом» о покупке Пальиньи за € 40-45 млн — Хау

«Бавария» находится в стадии прямых переговоров с «Фулхэмом» о трансфере 28-летнего опорного полузащитника Жоау Пальиньи. Об этом сообщает журналист Керри Хау в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на то что на текущий момент соглашения между клубами нет, ожидается, что оно будет достигнуто в ближайшее время. «Бавария» настаивает на полноценном трансфере Пальиньи. Сумма сделки оценивается в размере € 40-45 млн.

Подчёркивается, что сам футболист хочет, чтобы его будущее определилось до начала чемпионата Европы, стартующего 14 июня. Планируется, что он заключит трудовое соглашение сроком на четыре-пять лет.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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