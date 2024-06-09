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Хосонов: в «Химках» подобралась отличная компания, не было сомнений, что выйдем в РПЛ

Хосонов: в «Химках» подобралась отличная компания, не было сомнений, что выйдем в РПЛ
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Полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов прокомментировал выход подмосковной команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Изначально чувствовал, что всё сложится. В первую очередь — по команде и коллективу. Подобралась отличная компания, мы объединились и сплотились, стали показывать приличный футбол. Единые коллективы всегда решают задачи, так что сомнений не было, 100%.

Ключевой момент сезона для меня лично? Весь сезон. Для меня он лучший в карьере, однозначно. Решение перейти в «Химки» было правильным, наш выход в РПЛ это подтверждает», — приводит слова Хосонова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-Лиге. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

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