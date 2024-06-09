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Каборе рассказал, при каком условии Сафонов будет играть в основе «ПСЖ»

Каборе рассказал, при каком условии Сафонов будет играть в основе «ПСЖ»
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Бывший футболист «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе оценил перспективы вратаря Матвея Сафонова в чемпионате Франции.

«Акинфеев очень-очень силён и является легендой российского футбола. Могу сравнить его и Сафонова — оба верны своим клубам в России. И у Акинфеева тоже было много предложений за границей. Я уважаю его, очень великий вратарь, но сейчас Матвей тоже очень силён. Желаю Сафонову всего наилучшего в Париже! Посмотрим, вытеснит ли он Доннарумму. Хорошо знаю Матвея — он постоянно работает. Если он и дальше продолжит прогрессировать, то будет регулярно играть в основе «ПСЖ», — приводит слова Каборе Sport24.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

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