«Ювентус» и «Наполи» могут совершить прямой обмен футболистами — Sportitalia

Итальянские «Наполи» и «Ювентус» рассматривают возможность обмена нападающего туринцев Федерико Кьезы на защитника неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо. Об этом сообщает Sportitalia.

По информации источника, оба игрока оцениваются в районе € 25-30 млн, поэтому прямой обмен вполне возможен.

Ранее сообщалось, что Кьеза хочет покинуть «Ювентус». Одним из главных претендентов на итальянца является «Рома». Также в СМИ сообщалось, что Ди Лоренцо хотел бы покинуть «Наполи», несмотря на то что его контракт, по которому он получает € 3,5 млн в год, истекает в июне 2028 года. Игрок считает, что его время в неаполитанском клубе подходит к концу.

30-летний Ди Лоренцо в текущем сезоне сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами.

В прошедшем сезоне Кьеза сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.