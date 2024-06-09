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Президент Ла Лиги: чемпионат Европы более сложный турнир, чем чемпионат мира

Президент Ла Лиги: чемпионат Европы более сложный турнир, чем чемпионат мира
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился ожиданиями от выступления сборной Испании на грядущем чемпионате Европы.

«Надеюсь, что они [сборная Испании] выйдут в полуфинал. Чемпионат Европы более сложный турнир, чем чемпионат мира, потому что на нём играют великие сборные», — приводит слова Тебаса AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы сборная Испании сыграет в одной группе с Хорватией, Италией и Албанией. Первый матч испанской национальной команды состоится 15 июня. «Фурия Роха» встретится с Хорватией. 20 июня сборная Испании сыграет с Италией, а 24 июня проведёт матч с Албанией.

Последним крупным турниром, который выиграла сборная Испания, был чемпионат Европы 2012 года.

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