Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда Тьяго Мотта будет представлен в качестве главного тренера «Ювентуса»

Стало известно, когда Тьяго Мотта будет представлен в качестве главного тренера «Ювентуса»
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский специалист Тьяго Мотта, возглавлявший «Болонью», будет представлен в качестве главного тренера «Ювентуса» в следующую среду. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, Мотта находится на отдыхе до конца месяца, однако он прибудет на следующей неделе в Турин для завершения всех формальностей и подписания договора.

41-летний Тьяго Мотта завершил карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю». В сентябре 2022 года Мотта возглавил «Болонью», с которой в прошлом сезоне Серии А занял пятое место, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус», он не входит в планы Тьяго Мотты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android