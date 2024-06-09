Стало известно, когда Тьяго Мотта будет представлен в качестве главного тренера «Ювентуса»

Итальянский специалист Тьяго Мотта, возглавлявший «Болонью», будет представлен в качестве главного тренера «Ювентуса» в следующую среду. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, Мотта находится на отдыхе до конца месяца, однако он прибудет на следующей неделе в Турин для завершения всех формальностей и подписания договора.

41-летний Тьяго Мотта завершил карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю». В сентябре 2022 года Мотта возглавил «Болонью», с которой в прошлом сезоне Серии А занял пятое место, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.