Зазулин: пока нет еврокубков, «Зениту» нужно дать шанс своим воспитанникам

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин поделился мыслями об использовании сине-бело-голубыми своих воспитанников.

«В моём понимании, пока наши клубы не играют в еврокубках, «Зениту» нужно дать шанс своим воспитанникам и молодым российским футболистам, иначе они никак и никогда не раскроются. Раз ребят держат в команде, не отдают в аренды, значит, им нужно периодически давать шанс в первой команде.

В этом сезоне до последнего тура было неясно, станет «Зенит» чемпионом или нет. В такой ситуации сложно начинать заигрывать молодёжь. Трудно представить, что Семак возьмёт и поставит условного Васильева в матче с «Ростовом» или «Краснодаром».

У «Зенита» всё-таки достаточно неплохие внутренние ресурсы, чтобы обеспечить появление молодых российских ребят из академии в основной команде», — приводит слова Зазулина Legalbet.

Напомним, «Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0 (5:4 пен.).