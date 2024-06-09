Глушаков: Игнашевич точно найдёт себе команду в РПЛ

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что тренер Сергей Игнашевич после ухода из «Балтики» без труда сможет найти себе новое место работы в РПЛ.

«Конечно, может, если он тренировал команду, которая играла в Суперфинале Кубка. В принципе, «Балтика» хорошо сыграла в конце чемпионата. Игнашевич точно найдёт себе команду в Премьер‑Лиге», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, 2 июня пресс-служба «Балтики» объявила, что Сергей Игнашевич покинул команду по истечении срока действия трудового договора. Сергей Игнашевич возглавил калининградцев в октябре 2021 года. Под его руководством команда провела 105 матчей, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 34 проиграла. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков за 30 матчей и напрямую вылетела в Мелбет Первую лигу.