Люк Шоу рассказал, кто виноват в его травмах, полученных по ходу минувшего сезона

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу объяснил, почему в минувшем сезоне он пропустил большое количество матчей из-за травм.

«Я что-то почувствовал в матче с «Астон Виллой» (матч 24-го тура АПЛ минувшего сезона. — Прим. «Чемпионата») и был заменён в перерыве. Я не тренировался всю неделю, а когда пришли результаты обследования, там было всё не так уж и плохо.

Затем я тренировался за день до игры [с «Лутон Таун»]. Если тренер просит сыграть меня, я никогда не откажу. Но я не должен был играть. В этом отчасти виноваты все: частично здесь есть моя вина, частично медицинского персонала. Я думаю, каждый признает это», — приводит слова Шоу 90min.

Напомним, 28-летний футболист провёл 15 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне. С августа по ноябрь, а также с февраля по июнь он восстанавливался от мышечных повреждений.

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