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Хомуха: костяк «Спартака» Романцева состоял из россиян, а основа «Зенита» — бразильцы

Хомуха: костяк «Спартака» Романцева состоял из россиян, а основа «Зенита» — бразильцы
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Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха ответил на вопрос, насколько корректно сравнение нынешнего «Зенита» со «Спартаком» Олега Романцева.

«Абсолютно некорректное. Костяк команды Романцева состоял из российских футболистов, а основа сегодняшнего «Зенита» — бразильские легионеры. Предпочтительнее болеть за ребят, подготовленных российской системой, чем за легионеров», — приводит слова Хомухи «Советский спорт».

В минувшем розыгрыше чемпионата России команда из Санкт-Петербурга заняла первую строчку с 57 очками, «Краснодар» стал вторым с 56 очками. «Динамо» также набрало 56 очков, но стало третьим из-за результатов личных встреч с «быками».

Шестилетняя победная серия команды Сергея Семака — повторение лучшего результата за всю историю отечественного футбола. Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не опускался ниже первого места — шесть лет.

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