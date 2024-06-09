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Вратарь «Химок» Обухов: впервые встречаю такого эмоционального тренера, как Талалаев

Вратарь «Химок» Обухов: впервые встречаю такого эмоционального тренера, как Талалаев
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Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера клуба Андрея Талалаева.

«Андрей Викторович очень импульсивный человек. Он всегда заряжает только на победу и ни на секунду не даёт расслабиться. У него своё видение и своя методика. Я впервые встречаю такого эмоционального тренера в своей карьере. Поэтому каждый футболист и человек берёт для себя какие-то положительные моменты от тренерского штаба. Раз результат есть, значит, методы тренера работают. Главное, что мы выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-Лиге. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

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