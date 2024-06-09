Вратарь «Химок» Обухов: впервые встречаю такого эмоционального тренера, как Талалаев

Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера клуба Андрея Талалаева.

«Андрей Викторович очень импульсивный человек. Он всегда заряжает только на победу и ни на секунду не даёт расслабиться. У него своё видение и своя методика. Я впервые встречаю такого эмоционального тренера в своей карьере. Поэтому каждый футболист и человек берёт для себя какие-то положительные моменты от тренерского штаба. Раз результат есть, значит, методы тренера работают. Главное, что мы выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-Лиге. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.